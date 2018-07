Neuss (dpa/lnw) – Wegen eines Brandes in einer Lagerhalle in Neuss ist am Samstagnachmittag ein Großaufgebot der Feuerwehr ausgerückt. Die 45 Einsatzkräfte hätten das Feuer unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten jedoch zunächst an, sagte ein Sprecher. Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung riet die Feuerwehr den Anwohnern, Türen und Fenster geschlossen zu halten und den Bereich um den Hauptbahnhof weiträumig zu umfahren.