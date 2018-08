Hagen (dpa/lnw) - Mit etlichen Beamten hat die Polizei am Mittwoch den Prozess gegen den Rapper Jigzaw am Landgericht Hagen abgesichert. «Wir sind mit genügend Personal vor Ort», sagte ein Polizeisprecher am Morgen vor dem Prozessbeginn (9.00 Uhr). Die Polizei stellte sich im Vorfeld auf mehrere Hundert Fans vor dem Gerichtsgebäude ein. «Wir gehen davon aus, das Etliche kommen», sagte der Sprecher. Absperrgitter seien aufgestellt worden.

Am Morgen fanden sich zunächst nur wenige Fans vor dem Gebäude ein, wie ein Gerichtssprecher erklärte. Zu dem Prozess habe sich auch der umstrittene Rapper Kollegah angekündigt.

Jigzaw muss sich in dem Berufungsverfahren vor dem Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der Rapper war nach einer Messerstecherei vom Amtsgericht Hagen zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Dagegen hat er Berufung eingelegt. Jigzaw hatte zeitweise in Untersuchungshaft gesessen und kam Anfang Juni gegen Kaution frei. Die 40 000 Euro hatte Kollegah aufgebracht und Jigzaw aus der Justizvollzugsanstalt Hagen abgeholt.

Auch im Gericht seien die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden, sagte eine Sprecherin. Es gebe gesonderte Personen- und Ausweiskontrollen, den Zuschauern würden die Handys abgenommen. «Wir erwarten hohen Zuschauerandrang.» In den Saal passen demnach 41 Zuschauer. Zuvor hatten die «Westfalenpost» und die «WAZ» berichtet.