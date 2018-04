Im Freizeitpark Ulenbergerstraße ist wirklich für Jeden etwas dabei: Spielplätze, Trainingsgeräte und sogar eine Skate- und Bikeanlage für Jugendliche findet man in dem Park in Düsseldorf-Flehe. Aber auch für Erholung ist gesorgt: gleich mehrere Grillplätze können kostenfrei gebucht werden. Die ganze Woche über kann dort bis 19 Uhr gegrillt werden. Reservierungen werden täglich von 12 bis 13 Uhr unter folgender Nummer entgegen genommen: 0211/152520.

Wer in Düsseldorf keinen Garten oder Balkon hat, der ist trotzdem nicht von der Grillsaison ausgeschlossen. Neben den offiziellen Barbecue-Plätzen in Freizeitparks, darf auch in den öffentlichen Grünanlagen, wie dem Volksgarten, gegrillt werden. Der Sprecher des Ordnungsamtes Düsseldorf, Volker Paulat, bestätigt auf WZ-Nachfrage: Grillen ist dort geduldet. Wichtig sei aber, dass die Rasenflächen dabei nicht beschädigt werden und vor allem, dass die Kohle nachher ordentlich gelöscht werde. Der Abstand zu brennbaren Materialien, wie beispielsweise Pflanzen, sollte zudem groß genug sein. Zum Waldrand muss ein Mindestabstand von 100 Metern eingehalten werden. Und: natürlich muss man immer auch Rücksicht auf die anderen Parkbesucher nehmen, so Paulat.

Düsseldorf. Die kalten Tage sind entgültig vorbei und die Grillsaison ist in vollem Gange. Die hohen Temperaturen laden zum herzhaften Barbecue ein - aber nicht überall ist das Grillen ohne weiteres erlaubt. Wer keinen eigenen Garten hat, ist klar im Nachteil - aber nicht verloren. An diesen Orten in Düsseldorf, Wuppertal, Krefeld und der Region ist das Grillen ganz offiziell erlaubt:

„Im privaten Garten oder auf der Terrasse ist das Grillen natürlich erlaubt“, fügt Vorsich an. Auch in Kleingartenanlagen ist das Grillen erlaubt. Einen Blick in die Kleingartenordnung sollte jeder Grillwillige vorher aber doch werfen, allein schon, um Ärger mit dem Nachbarn zu vermeiden. Gleiches gilt für den heimischen Balkon. Wer aber weder über einen eigenen Garten, noch Balkon oder Terrasse verfügt, der hat in Wuppertal die Möglichkeit einen Pavillon auf der Hardt in Elberfeld von der Stadt anzumieten. Für das kommende Wochenende klappt das aber nicht mehr. Rund eine Woche im Voraus sollte man sich mit dem Service-Center der Stadt Wuppertal in Verbindung setzen, damit dem Grillvergnügen unter freiem Himmel nichts im Wege steht.

In Wuppertal darf in der Öffentlichkeit nicht gegrillt werden. Wer seinen Grill dennoch an öffentlichen Plätzen aufstellt und anfeuert, begeht eine Ordnungswidrigkeit und riskiert eine Geldstrafe zwischen 15 und 1000 Euro. Die Stadt Wuppertal versucht es aber immer erst einmal mit der persönlichen Ansprache und belässt es dann meist bei einer mündlichen Verwarnung. Das reiche im Großteil der Fälle auch schon aus, der Grill würde dann abgelöscht, berichtet Carsten Vorsich, Leiter des Wuppertaler Ordnungsamtes, auf WZ-Nachfrage.

Der Unterbacher See in Düsseldorf ist ein großer Anziehungspunkt bei gutem Wetter. Auf der Nord- und der Südseite können Barbecue-Freunde Plätze mit unterschiedlicher Ausstattung buchen. Direkt neben dem Bootsverleih kann auf der Nordseite gegrillt werden, dank der Anlegemöglichkeiten kann die Grill-Fete also mit einer Bootstour verbunden werden. Die Südseite bietet drei große Grillplätze mit fest installierten Sitzgelegenheiten. Die Grillstellen können in der Zeit von 11.00 bis 15.00 Uhr, von 15.00 bis 19.00 Uhr oder für einen ganzen Tag online gemietet werden. Detaillierte Informationen gibt es außerdem unter folgendem Link: www.unterbachersee.de/grillplaetze.html .

Wie man den Pavillon auf der Hardt in Wuppertal-Elberfeld mieten kann: www.wuppertal.de/tourismus-freizeit/botanischer_garten/102370100000147456.php

Grillplätze in Krefeld

Auch in Krefeld ist das Grillen in der Öffentlichkeit verboten und wird, wie in Wuppertal mit einem Bußgeld bestraft. Natürlich findet zuerst einmal ein mahnendes Gespräch statt, so der Pressesprecher der Stadt, Manuel Kölker. Sollte das aber nicht helfen, drohe eine Geldstrafe zwischen ungefähr 500 und 1000 Euro. Eine Möglichkeit draußen zu grillen bleibt den Krefeldern dann aber doch: am Elfrather See können öffentliche Plätze gemietet werden.

Der Bereich am Elfrather Badesee ist in Krefeld die einzige Möglichkeit im Stadtgebiet, wo gegrillt werden darf. Deshalb sollte man frühzeitig unter folgender Nummer einen Platz reservieren: 01 71/ 2672584. Für 15 Euro kann ein Tisch mit Bänken gebucht werden. Auch ohne Grill ist man hier nicht aufgeschmissen: für weitere 20 Euro kann man einen Grillwagen mieten. In der Woche kann der Platz bis 20 Uhr genutzt werden, am Wochenende sogar bis 21 Uhr.

Grillplätze in Duisburg

Die Stadt Duisburg bietet für alle Grill-Freunde öffentliche Plätze zur Anmietung. An den Stellen kann von morgens 9 bis abends um 24 Uhr in drei Schichten ausführlich gebrutzelt werden. Reservieren kann man per Online-Formular auf der Internet-Seite der Firma Forsttech: www.forsttech.net/kontakt-sonstiges-links/.

Ganz umsonst kann der Grill in Duisburg aber auch aufgebaut werden. Das Amt für Umwelt und Grün hat verschiedene Orte um den Uettelsheimer See, den Toepper- und den Lohnheidesee eingerichtet. Auch im Erholungspark Biegerhof gibt es eine Grillstelle. Genauere Informationen gibt es hier: www2.duisburg.de/micro2/duisburg_gruen/freizeit/grillen/102010100000249987.php.

Unterhalb des Aussichtsturmes an der Sechs-Seen-Platte darf ganz legal und mit Blick auf den Wolfsee gegrillt werden. Auf der Internetseite der Firma Forsttech können die Plätze in dem westlichen sowie dem östlichen Teil des Parks ab 50 Euro gemietet werden.