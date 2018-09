Greenpeace hilft Klimaaktivisten im Hambacher Forst

Kerpen (dpa/lnw) - Die Umweltorganisation Greenpeace unterstützt die Klimaaktivisten im Hambacher Forst. Man habe zwei Container an einem Feldweg in der Nähe des Waldes aufgestellt, sagte Greenpeace-Sprecher Gregor Kessler. Dort könnten die Aktivisten etwa Computer benutzen und sich mit Proviant versorgen. Die Umweltschutzorganisation ist ebenfalls gegen die Räumung und Rodung des Waldes, zumindest solange wie die Kohlekommission in Berlin tagt. Über die Hilfe von Greenpeace hatte zuvor der WDR berichtet.

Unterdessen strömen mehr und mehr Aktivisten in den Wald. Es gebe regen Zulauf vor allem von jungen Leuten, sagte ein Polizeisprecher. Er wies erneut darauf hin, dass der Hambacher Forst als gefährlicher Ort deklariert worden sei. Deshalb könne die Polizei dort Menschen und Fahrzeuge kontrollieren. Wer Angaben zur Person verweigere, werde nicht durchgelassen.

Der Hambacher Forst zwischen Köln und Aachen gilt als Symbol des Widerstands gegen die Kohle. RWE will für den Braunkohleabbau mehr als 100 der verbliebenen 200 Hektar Wald abholzen, darf damit aber frühestens im Oktober beginnen. Aus Sicht des Konzerns ist die Abholzung unvermeidbar, um die Stromproduktion in den Braunkohlekraftwerken zu sichern. Gegen die Pläne gibt es seit langem Proteste, unter anderem von Waldbesetzern.