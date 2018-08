Offenbach (dpa/lnw) - Nach wochenlanger Hitze und Dürre regnet und gewittert es am Mittwoch vielerorts in Nordrhein-Westfalen. In mehreren Regionen, etwa in Bonn und Ostwestfalen, donnerte und blitzte es schon am Morgen. Im Laufe des Vormittags wurde Starkregen erwartet und es könne zu Sturmböen mit bis zu hundert Kilometern pro Stunde sowie Hagel kommen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Bis zum Nachmittag werde sich die Wetterlage wieder beruhigen.

Mit Temperaturen zwischen 27 und 29 Grad wird es etwas weniger heiß. Am Freitag könne man vielerorts sogar mit Temperaturen von unter 25 Grad rechnen, sagte der DWD-Sprecher. Am Wochenende werde es dann aber wieder wärmer.