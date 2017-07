Wetter in NRW

Düsseldorf. Am Mittwochmorgen ist es gering bewölkt, im Westen ziehen örtlich bereits erste Schauer durch. Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet bleibt es tagsüber zunächst noch länger sonnig, bevor die Wolken von Westen dichter werden. Am Vormittag können vereinzelt, zum Nachmittag und Abend vermehrt Schauer und teils schwere Gewitter durchziehen. Diese besitzen insbesondere am späten Nachmittag und Abend lokal Unwetterpotential durch heftigen Starkregen, Sturmböen und großen Hagel. Dazu werden schwül-heiße 29 bis 33 Grad erreicht.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern

Ab Mittwochnachmittag bis in die Nacht zum Donnerstag hinein können am Niederrhein und im bergischen Land schwere Gewitter mit heftigem Starkregen, sehr großen Hagelkörnern und schweren Sturmböen bis 100 km/h.

Unwetterkarte für NRW

In der Nacht zum Donnerstag treten bei vielfach starker Bewölkung weiterhin gewittrige Regenfälle auf, wobei lokal weiterhin Unwettergefahr durch heftigen Starkregen besteht. Die Temperatur geht auf 20 bis 16 Grad zurück.

Unwetter über der Krefeld Innenstadt.

Am Donnerstag kann es teilweise zu kräftigen Gewittern mit Starkregen kommen.Die Wahrscheinlichkeit lokaler Unwetter ist nur noch gering. Zum Abend lässt der Niederschlag von Westen her allmählich nach. Die Temperatur erreicht schwül-warme 24 bis 27 Grad.