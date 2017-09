Ein Linienrichter hat bei einer Fußballbegegnung in der Bezirksliga einen 58-Jährigen mit der Schiedsrichterfahne angegriffen. Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bochum/Witten. Ein Linienrichter hat bei einer Fußballbegegnung in der Bezirksliga Westfalen einen 58 Jahren alten Zuschauer mit der Schiedsrichterfahne angegriffen. Der Zuschauer geriet dadurch ins Stolpern und wurde bei dem anschließenden Sturz verletzt, wie ein Polizeisprecher in Bochum am Dienstag sagte. Zu dem Zwischenfall war es am Sonntag bei der Partie zwischen dem SV Bommern 05 und Fortuna Hagen gekommen. Der am Spielfeldrand stehende 58-Jährige hatte einigen Spielern etwas zugerufen. Worum es sich dabei handelte, konnte die Polizei nicht sagen. Zuvor hatte «RevierSport» darüber berichtet.

Es entwickelte sich ein Streit zwischen dem Zuschauer und dem 42-jährigen Linienrichter, der in dem Angriff mündete. Beide Männer hätten zuvor schon «einige Bier getrunken», berichtete der Sprecher. Gegen den Linienrichter wurde Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. dpa