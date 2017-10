Münster. Räuber haben zwei Geldboten einer Diskothek in Münster überfallen und verletzt. Die unbekannten Täter seien einfach auf die Fahrbahn gelaufen und hätten so das Auto der Kuriere zum Anhalten gezwungen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Dann hätten sie die Beifahrerscheibe eingeschlagen, Reizgas ins Wageninnere gesprüht und die Tageseinnahmen des Clubs erbeutet. Die beiden Geldboten erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. dpa