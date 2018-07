Geldautomaten-Sprenger flüchten ohne Beute

Langenfeld (dpa/lnw) - Unbekannte Täter haben in Langenfeld versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Wie die Polizei mitteilte, hörten Zeugen am frühen Morgen einen lauten Knall und wählten den Notruf. Die Explosion beschädigte ein freistehendes Geldautomaten-Häuschen auf dem Gelände eines Supermarktes stark. Teile des Häuschens lagen auf dem Parkplatz verstreut, der Tresor des Automaten war jedoch nur etwas verbeult. Die Täter flohen ohne Beute. Unmittelbar nach der Explosion sahen Zeugen ein verdächtiges Fahrzeug, in dem zwei Männer saßen, vom Tatort wegfahren.