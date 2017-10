Remscheid. Wie die Polizei mitteilt, sollen zwei männliche Täter am Mittwochmorgen den Geldautomaten in einer Bank an der Hammesberger Straße in Remscheid gesprengt haben. Dabei erbeuteten die Täter einen Geldbetrag und flüchteten anschließend mit einem Roller über die nahegelegene Werkzeugtrasse. Zeugen sahen, wie sie sich mit ausgeschaltetem Licht über die Fahrradtrasse entfernten.

Mittwochabend meldete ein Mann gegen 19 Uhr dann einen Roller in einer Böschung an der Straße Am Bruch. Vermutlich handelt es sich hierbei um das zurückgelassene Fluchtfahrzeug der Täter. Die Polizei sicherte Spuren und ließ das Zweirad von einem Abschleppunternehmen bergen.

Die Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen: Wer hat im Bereich Hasten, auf der Werkzeugtrasse oder im Bereich Am Bruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Hinweisgeber werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 14 oder der Kriminalwache unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden.