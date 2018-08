Geflüchtete als Pflegekräfte: Modellprojekt in NRW

Aachen (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen will geflüchteten Menschen eine Berufsperspektive in der Altenpflege bieten. Dazu wird in sieben Städten das Qualifizierungsprojekt «Care for Integration» erprobt, wie die Bundesagentur für Arbeit und das Land NRW mitteilten. Die derzeit 100 Teilnehmer sollen am Ende ausgebildete Altenpflegehelfer sein und mindestens über einen Hauptschulabschluss verfügen. In dem Projekt wird berufliche Qualifizierung mit der Förderung von Sprachkenntnissen verknüpft. Ende August soll der nächste Ausbildungsgang starten.

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit kommen in NRW auf 100 freie Stellen in der Altenpflege 47 Bewerber. Die Altenpflege sei in NRW und Deutschland der Berufsbereich, der vom Fachkräftemangel am stärksten betroffen sei. «Das Projekt Care for Integration ist ein vielversprechender Ansatz zur Sicherung der Pflege als auch zur Integration von geflüchteten Menschen», sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).