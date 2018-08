Fußgänger stirbt nach Unfall mit Polizeistreife

Aachen (dpa/lnw) - Zwei Tage nach einem Unfall mit einer Polizeistreife ist ein 53 Jahre alter Fußgänger gestorben. Die Staatsanwaltschaft Aachen ordnete die Obduktion des Unfallopfers an und gab ein Gutachten zur Rekonstruktion des Unfalls in Auftrag, wie die Aachener Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der 53-Jährige hatte nach ersten Angaben unvermittelt die Fahrbahn betreten und war von dem Streifenwagen erfasst worden. Der Streifenwagen hatte sich auf einer Einsatzfahrt befunden. Es habe den Angaben zufolge Hinweise gegeben, dass der Mann alkoholisiert war.