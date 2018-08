Frau nach Angriff ihres Sohnes weiter in Lebensgefahr

Recklinghausen (dpa/lnw) - Die Frau, die in Recklinghausen von ihrem Sohn angegriffen wurde, ist noch immer in Lebensgefahr. Der Zustand der 53-Jährigen sei weiterhin kritisch, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Ihr 20 Jahre alter Sohn soll am Sonntagabend nach einem Streit mit einem Messer auf die Frau eingestochen haben. Die Mutter wurde operiert und liegt seitdem im Krankenhaus. Worum es bei dem Streit ging, ist nicht bekannt.

Nach der Attacke konnte die Frau noch aus dem Haus flüchten. Auf dem Bürgersteig brach sie zusammen. Passanten eilten zur Hilfe und alarmierten die Polizei. Der 20-Jährige wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Eine Mordkommission ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten.