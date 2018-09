Bonn (dpa/lnw) - Eine Roller- und eine Fahrradfahrerin sind bei einem Unfall in Bonn jeweils schwer verletzt worden. Die Frauen waren am Montag zusammengeprallt, weil die 41-jährige Motorrollerfahrerin eine rote Ampel überfahren hatte.

Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, wollte die 35 Jahre alte Radlerin gerade die Straße überqueren, in die die andere Frau einfuhr. Beide Fahrerinnen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Alkoholtest ergab bei der 41-Jährigen einen Wert von 1,7 Promille.