Reichshof. Nach einem Streit mit Todesfolge im Oberbergischen Kreis hat ein Richter Haftbefehl wegen Totschlags gegen den tatverdächtigen 29-Jährigen erlassen. Der Mann soll seine 39 Jahre alte Bekannte am ersten Weihnachtstag getötet haben. Die Frau lag blutüberströmt im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in Reichshof-Denklingen.

Den Ermittlungen zufolge war zuvor ein Streit zwischen den beiden in einer Wohnung eskaliert. Worum es dabei ging, sei nach wie vor unklar, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Genauere Angaben zu den Todesumständen wollte er nicht machen. Der polizeibekannte 29-Jährige war kurz nach der Tat in Waldbröl festgenommen worden. dpa