Fortuna Düsseldorf holt 1:1 im Testspiel gegen Florenz

Düsseldorf (dpa) - Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hat in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga ein Erfolgserlebnis verbuchen können. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel holte am Samstag im Testspiel gegen den AC Florenz aus der italienischen Serie A ein 1:1 (1:1). Im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung der Fortuna in Düsseldorf gingen die Gäste vor rund 5000 Zuschauern durch Sebastián Cristóforo (25. Minute) in Führung. Noch vor der Pause gelang Neuzugang Marvin Ducksch (42.) der Treffer zum Endstand.