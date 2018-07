Fortuna Düsseldorf gewinnt Test gegen Al-Hilal mit 2:0

Bramberg (dpa/lnw) - Fortuna Düsseldorf hat das zweite Testspiel während des Trainingslagers in Maria Alm gewonnen. Gegen den saudi-arabischen Meister Al-Hilal Riad setzte sich der Rückkehrer in die Fußball-Bundesliga am Mittwoch im österreichischen Bramberg mit 2:0 (1:0) durch. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel erzielten die Neuzugänge Dodi Lukebakio in der 30. Minute und Marvin Ducksch kurz vor dem Abpfiff. Zuvor hatten die Fortuna-Profis ihren ersten Test in Österreich gegen den englischen Erstligisten FC Watford am Samstag mit 1:3 verloren.