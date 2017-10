Wegen einer aus einem Güterwaggon tropfenden Flüssigkeit ist am Dienstag in Troisdorf bei Köln zeitweise der Zugverkehr unterbrochen worden.

Troisdorf. Wegen einer aus einem Güterwaggon tropfenden Flüssigkeit ist am Dienstag in Troisdorf bei Köln zeitweise der Zugverkehr unterbrochen worden. Von der Sperrung seien auch die ICE-Schnellfahrstrecke und die S-Bahn betroffen gewesen, sagte eine Bahnsprecherin. Ein Notfallmanager der Bahn sowie die Feuerwehr hätten den Schaden untersucht und Entwarnung gegeben. „Es war nichts, was eine Gefahr darstellt“, sagte die Sprecherin. Die Sperrung sei nach etwa einer Dreiviertelstunde gegen 14.25 Uhr wieder aufgehoben. dpa