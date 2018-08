Feuerwehr rückt zu Brand nahe Wuppertaler Engels-Haus aus

Wuppertal (dpa/lnw) - In Wuppertal hat es in der Nähe des Hauses, in dem einst Friedrich Engels aufwuchs, gebrannt. Zum Ausmaß des Feuers und zum Sachschaden konnte die Polizei am späten Dienstagabend noch nichts sagen. Das historische Engels-Haus selbst sei nicht betroffen.

Von der Feuerwehr hieß es, gegen 19.50 Uhr sei starker Rauch über einem Nebengebäude gemeldet worden. «Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dach.» Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gebracht worden; es sei niemand verletzt worden.

Friedrich Engels war am 28. November 1820 als Sohn eines reichen Fabrikanten in Barmen, einem heutigen Stadtteil von Wuppertal, geboren worden. Mit Karl Marx war er Begründer des Marxismus. Am Engelsgarten, einem Stadtpark, befindet sich heute auch das Museum für Frühindustrialisierung. Das Engels-Haus wird von vielen chinesischen Touristen besucht.