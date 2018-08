Feuer in Lagerhalle für Altpapier: Großeinsatz der Feuerwehr

Essen (dpa/lnw) - 1000 Kubikmeter brennendes Altpapier in einer Lagerhalle in Essen haben einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Einsatzkräfte am Samstag mitteilten, fing das lose geschichtete Papier am Freitagabend aus bisher unbekannter Ursache Feuer, die Löscharbeiten dauerten noch bis in die Mittagsstunden am Samstag an. Ein vollständiges Löschen der Flammen sei am Abend nicht möglich gewesen. Insgesamt waren rund 100 Kräfte der Feuerwehr beteiligt. Die etwa 100 Meter lange Halle ist den Beamten zufolge nicht einsturzgefährdet. Verletzt wurde niemand.