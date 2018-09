Fernseher im Wert von 100 000 Euro aus Lastwagen gestohlen

Duisburg (dpa/lnw) - Fernseher im Gesamtwert von etwa 100 000 Euro haben Unbekannte aus einem Lastwagen in Duisburg gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schlitzten die Täter in der Nacht zum Mittwoch unbemerkt die Plane des auf einem Autohof geparkten Lkw auf, während der Fahrer in seiner Kabine schlief. Am Morgen entdeckte er, dass etwa die Hälfte seiner Ladung fehlte. Wie viele Geräte gestohlen wurden, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen.