München/Düsseldorf. Zahlreiche Urlauber machen sich an diesem Wochenende auf den Heimweg - in Nordrhein-Westfalen und Hamburg enden die Sommerferien. Autofahrer müssen sich deswegen auf viel Verkehr auf den Routen aus den südlichen Urlaubsländern einstellen, wie der ADAC am Freitag mitteilte.

Vor allem die Strecken in Richtung Norden und Westen seien betroffen. Am Freitagnachmittag verdichtete sich denn auch der Verkehr auf den nordrhein-westfälischen Autobahnen. Der WDR meldete am Freitag gegen 16 Uhr über 200 Kilometer Stau. Hier macht sich auch der Rückreiseverkehr nach Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und in Nachbarländer wie Frankreich, Belgien sowie in Teile der Niederlande bemerkbar, wo einige Tage später das Schuljahr beginnt.

Mit der ersten großen Welle rechnet der Verband allerdings erst am Samstagvormittag. Betroffen seien dann vor allem die Hauptverkehrsachsen über die A1, A3, A5 und A7. Auch am Sonntag müssten Autofahrer mit langen Wartezeiten und Staus rechnen. Dazu tragen die derzeit rund 500 Baustellen im Autobahn-Netz Deutschlands das Ihrige bei. (dpa/Red)