FC Carl Zeiss Jena verliert in Köln mit 0:2

Köln (dpa/th) - Der FC Carl Zeiss Jena hat in der 3. Fußball-Liga seinen vierten Saisonsieg und damit den Sprung auf Tabellenrang drei verpasst. Die Elf von Trainer Mark Zimmermann verlor am Sonntag bei Fortuna Köln mit 0:2 (0:0). Die Tore für die Domstädter vor 2150 Zuschauern markierten Maik Kegel (67. Minute) und Robin Scheu (84.). Die Jenaer rangieren nach dem sechsten Spieltag mit zehn Punkten in der Tabelle auf Position sechs, die Fortunen sind Zehnter (9 Zähler).

Zimmermann nahm nur eine Änderung in der Startelf vor, brachte den genesenen Niklas Erlbeck für Kevin Pannewitz. Klare Torchancen waren in den ersten 20 Minuten auf beiden Seiten Mangelware. Die erste hochkarätige Möglichkeit hatte Köln, doch der Fallrückzieher von Kwame Yeboah landete knapp neben dem Tor. Die einzige gute Chance für Carl Zeiss verzeichnete Maximilian Wolfram, aber sein Kopfball wird von Kölns Torhüter Nikolai Rehnen geklärt.

Auch in der zweiten Hälfte zeigten die Gäste offensiv viel zu wenig. Nach der Führung durch den Mittelfeldstrategen Kegel versuchten die Jenaer mehr, wechselten offensiv ein, konnten sich aber weiterhin nicht durchsetzen. Scheu sorgte dann für die Entscheidung.