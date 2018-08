FC Bayern startet gegen Benfica: Dortmund zunächst in Brügge

Berlin (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München startet mit einem Auswärtsspiel bei Benfica Lissabon am 19. September (21.00 Uhr) in die Champions-League-Saison. Am gleichen Tag (18.55 Uhr) bestreitet 1899 Hoffenheim sein Königsklassen-Debüt bei Schachtjor Donezk. Einen Tag zuvor müssen bereits die Revierclubs Borussia Dortmund und Schalke 04 ran. Dortmund gastiert um 21.00 Uhr beim FC Brügge, zur gleichen Zeit empfängt Schalke den FC Porto.

Einige Highlights aus deutscher Sicht folgen am zweiten Spieltag. So empfängt 1899 Hoffenheim am 2. Oktober (18.55 Uhr) den englischen Meister Manchester City, anschließend (21.00 Uhr) folgt das Prestigeduell zwischen den Bayern und Ajax Amsterdam. Am 3. Oktober (21.00 Uhr) kommt es zum Wiedersehen von Borussia Dortmund und dem französischen Club AS Monaco. Am gleichen Tag (18.55 Uhr) gastiert Schalke bei Lokomotive Moskau, dem neuen Club seines früheren Kapitäns Benedikt Höwedes.