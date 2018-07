Fallschirmspringer bei Landung lebensgefährlich verletzt

Stadtlohn (dpa/lnw) - Ein Fallschirmspringer hat bei seiner Landung auf dem Flugplatz Stadtlohn-Wenningfeld im westlichen Münsterland lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der 31-Jährige wie auch andere Teilnehmer aus seiner Gruppe am Montagabend ein besonderes Landemanöver ausführen, das eine schnelle Landung ermögliche. Dabei sei es jedoch zu dem schweren Unfall gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der junge Mann stürzte aus etwa 80 Metern Höhe während des Landeanflugs fast ungebremst auf den Boden. Rettungskräfte brachten den Schwerstverletzten mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen der Polizei nicht vor.