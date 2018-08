Fahrgast rastet an Haltestelle aus: drei Menschen verletzt

Herne (dpa/lnw) - Nach einem Disput mit einem Busfahrer ist ein 62 Jahre alter Betrunkener an einer Herner Bushaltestelle ausgerastet, hat wild um sich geschlagen und insgesamt drei Menschen verletzt. Wie die Polizei am Montag berichtete, schlug der Mann am Samstagabend zunächst dem Busfahrer ins Gesicht. Danach habe er laut schreiend vor die Frontscheibe des Busses gehauen, bis diese einen Sprung bekam, einen Scheibenwischer abgerissen und damit einen anderen Fahrgast attackiert. Dann sei er davon gerannt. Bei der folgenden Festnahme habe er sich massiv gewehrt und eine Polizistin im Gesicht verletzt. Der Mann kam zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam. Was ihn zu diesem Wutausbruch gebracht habe, sei nicht ganz klar - «aber es war eine Menge Alkohol im Spiel», sagte ein Polizeisprecher.