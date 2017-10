Er kam frisch aus dem Knast und wurde direkt am Tag seiner Entlassung beim Schwarzfahren in der S9 erwischt.

Essen. Am Tag seiner Haftentlassung ist ein 49-Jähriger beim Schwarzfahren in einer S-Bahn von Wuppertal nach Essen erwischt worden. Der Mann sei in der S9 ohne Fahrschein unterwegs gewesen und im Essener Hauptbahnhof von Bundespolizisten in Empfang genommen worden, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Der 49-Jährige war demnach am Mittwochmorgen nach 15 Monaten aus einer Haftanstalt entlassen worden - und am Abend aufgegriffen worden. Er war den Angaben zufolge leicht betrunken. Die Bundespolizei leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Leistungserschleichung ein. Danach durfte er nach Hause gehen. dpa