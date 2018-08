Ex-Fußballer Umut Kekilli bei «Big Brother»

Köln/München (dpa) - Der frühere Fußballer Umut Kekilli (34) ist von Samstagabend an neuer Bewohner des «Promi Big Brother»-Hauses. Das teilte Sat.1 mit. Der Ex-Freund von Natascha Ochsenknecht ersetzt Selfmade-Millionär Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64), der es in der TV-Wohngemeinschaft nicht mehr ausgehalten hat. Sat.1 zeigte den Abgang am Freitagabend bei der Eröffnungsshow der neuen Staffel. Der Sender sprach vom schnellsten Auszug in der «Promi Big Brother»-Geschichte.

Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein war wie einige andere Promis schon am Mittwoch in das «Big Brother»-Haus gezogen und auf dem «Baustelle» genannten Areal gelandet. Es gibt dort keine Betten und kein Badezimmer, nur ein Campingklo, eine Feuerstelle und einen Kalt-Wasserhahn. Zwar ist die «Baustelle» an einigen Stellen überdacht, grundsätzlich ist das Gelände aber unter freiem Himmel.