Marl/Haltern. Wegen der geplanten Entschärfung einer Fliegerbombe müssen am Sonntagmorgen hunderte Anwohner an der Stadtgrenze zwischen Marl und Haltern am See ihre Häuser verlassen. Die Bombenentschärfer sollen ihre Arbeit um 10 Uhr aufnehmen.

Die Autobahn 43 zwischen Marl-Nord und der Anschlussstelle Haltern sowie die L 621 wurden vorübergehend gesperrt. Der Bahnverkehr sowie die Schifffahrt auf dem Weser-Datteln-Kanal wurden ebenfalls gestoppt.

Laut einem Sprecher der Stadt Marl sind im Marler Stadtgebiet elf Haushalte mit insgesamt 29 Bewohnern von der Evakuierung betroffen. Für Haltern gehe man von einer noch unklaren, vielfach höheren Zahl Betroffener aus.

Die Bewohner sollen ihr Zuhause bis 9 Uhr verlassen. Bei der Bombe handelt es sich um eine 500-Kilogramm-Bombe britischer Herstellung. Kanufahrer hatten sie am Samstagnachmittag bei einer Tour auf der Lippe entdeckt. dpa