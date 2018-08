Düsseldorf. In der kommenden Woche wird es kühler in Nordrhein-Westfalen: Im Westen des Landes sollen ab Mittwoch erste Gewittervorboten aufziehen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag.

Am Wochenende wird es aber zunächst noch einmal heiß mit Temperaturen von über 30 Grad. Danach solle es «eine ganze Ecke kühler werden.» Der DWD rechnet ab kommenden Donnerstag mit Temperaturen von 25 bis 29 Grad. dpa/lnw