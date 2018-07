Es bleibt heiß in NRW: Blaualgen-Alarm in Düsseldorf

Düsseldorf/Essen (dpa/lnw) - Sonne satt, Höchsttemperaturen bis 34 Grad und ein Badeverbot wegen Blaualgen: In Nordrhein-Westfalen bleibt es heiß, Abkühlung ist jedoch nicht mehr überall möglich. Am Nordstrand des Unterbacher Sees in Düsseldorf gelte ab sofort ein Badeverbot, weil die Blaualgenblüte durch die anhaltende Hitze explosionsartig gewachsen sei, sagte ein Sprecher des Landesumweltamtes am Montag. Bei Menschen können einige Blaualgen allergische Reaktionen auslösen.

Das Badewetter bleibt NRW nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes noch länger erhalten. Am Dienstag rechnet der DWD landesweit mit viel Sonne und Höchstwerten zwischen 30 und 34 Grad, in den Regionen Köln und Duisburg werde es am wärmsten. Der Mittwoch werde überall bewölkt und regnerisch bei maximal 28 Grad, mancherorts drohe auch Starkregen. Ab Donnerstag sei dann wieder mit viel Sonne und Temperaturen an die 30 Grad zu rechnen.

Unbedenklichen Badespaß bei der Hitze versprechen landesweit mehr als 100 Badegewässer mit geprüfter Wasserqualität. Auf der Internetseite www.badegewaesser.nrw.de werden die Messergebnisse für die Badestellen regelmäßig aktualisiert, so der Sprecher des Landesumweltamtes.