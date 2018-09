Erzbistum Köln baut 632 Wohnungen

Köln (dpa) - Das Erzbistum Köln baut in der Rheinmetropole 632 neue Wohnungen. So wolle das Bistum einen Beitrag zur Linderung der Wohnungsnot leisten, sagte Kardinal Rainer Woelki am Mittwochabend in Köln. Die Zahl 632 steht dabei symbolisch für die Bauzeit des Kölner Doms von 1248 bis 1880. «Wohnen bleibt ein Menschenrecht», sagte Woelki. Es dürfe kein Luxusgut werden. «Aber wir erleben, dass ganze Stadtteile zu geschlossenen Vierteln werden. Das nennt man Gentrifizierung.»