Erstes Pflichtspiel: Funkel lässt Torhüterfrage weiter offen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Beim Bundesligaaufsteiger Fortuna Düsseldorf ist die Entscheidung über die Nummer 1 im Tor noch nicht gefallen. «Die Entscheidung treffe ich erst in einer Woche», erklärte Trainer Friedhelm Funkel vor dem Pokalspiel bei Rot-Weiß Koblenz am Sonntag (15.30 Uhr). Der Coach hat die Wahl zwischen dem langjährigen Stammkeeper Michael Rensing und Raphael Wolf, der mit 31 Einsätzen in der Aufstiegssaison ein Erfolgsgarant war. Allerdings profitierte Wolf vom langen Ausfall Rensings, der an einem komplizierten Rippenbruch litt.

Fußball-Lehrer Funkel betonte am Freitag, dass die Entscheidung für Sonntag im Pokalspiel keinen Einfluss darauf habe, wer zum Bundesligaauftakt gegen den FC Augsburg im Tor stehe. Der Coach will seinen beiden Torhütern im Lauf der kommenden Woche seine Entscheidung mitteilen.

In der Pokalpartie wird Funkel insgesamt ein anderes Team nominieren als eine Woche später. Dennoch meint der Coach: «Wir sind der große Favorit. Wir müssen mit Überzeugung, aber auch mit Demut auftreten.»