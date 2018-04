Gute Nachrichten für alle Sonnenanbeter. In den kommenden Tagen wird es in Nordrhein-Westfalen deutlich wärmer. Die Wettervorhersage im Überblick.

Essen. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen nimmt in den kommenden Tagen Kurs von Frühling auf sommerlich. Mitte der Woche könnte etwa im Rheinland und Ruhrgebiet die 25-Grad-Marke geknackt werden, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag.

Schon der Sonntag bringe mildes Frühlingswetter mit Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad, wobei es kleine Schauerrisiken gebe. Von Montag an werde es zunehmend sommerlich und Hochdruckeinfluss mit wenigen Wolken setze sich durch. dpa