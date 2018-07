Elf Verletzte bei Brand in Hochhaus

Velbert (dpa/lnw) - Bei einem Hochhausbrand in Velbert sind elf Menschen verletzt worden. «Sanitäter kümmerten sich um die Opfer und brachten neun von ihnen in die Klinik», sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Lebensgefahr bestehe bei keinem. Das Feuer brach am Mittwochnachmittag im achten Stock des Gebäudes aus. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an und löschte die Flammen. Wie es zu dem Brand kam, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.