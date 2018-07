Eishockeyspieler Bergmann bekommt Profivertrag in Iserlohn

Iserlohn (dpa/lnw) - Die Iserlohn Roosters statten Nachwuchsspieler Lean Bergmann für die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga mit einem Profivertrag aus. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Der 19-Jährige stammt aus der Iserlohner Jugend und war zuletzt in einer Juniorenliga in den USA aktiv.