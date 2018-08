Tönisvorst (dpa/lnw) - Ein 56 Jahre alter Mitarbeiter eines Industriebetriebs in Tönisvorst am Niederrhein ist beim Be- und Entladen eines Lastwagens tödlich verunglückt. Der Mann wurde bei dem Unfall am Mittwoch eingeklemmt, wie die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Der Notarzt habe nur noch den Tod des Arbeiters feststellen können. Gemeinsam mit der Polizei befreite die Feuerwehr den Leichnam mit einem Hebegerät.