Einbrecher verletzt sich: Blutspur bis zur Notaufnahme

Gütersloh (dpa/lnw) - Ein unbekannter Einbrecher soll sich in Halle in Ostwestfalen beim Versuch verletzt haben, in die dortige Volkshochschule einzudringen. Der Unbekannte habe daraufhin sein Vorhaben abgebrochen und sich sofort zur nächsten Notaufnahme begeben, berichtete die Polizei in Gütersloh am Montag. Das konnten die Beamten gut nachvollziehen, weil sich eine Blutspur vom eingeschlagenen Fenster der Volkshochschule bis zur Notaufnahme des Klinikums Halle zog. Die Polizei ist nun sehr interessiert daran, wer sich in der Nacht zum Samstag mit einer Schnittwunde in der Notaufnahme behandeln ließ.