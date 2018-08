«Drum habe ich Vollgas gegeben»: Polizei stoppt Raser

Köln (dpa/lnw) - Ermittler des Projekts «Rennen» der Kölner Polizei gegen illegale Autorennen haben einen Raser geschnappt, der mit Tempo 100 in einer 30er-Zone unterwegs war. Der 21-jährige Autofahrer fuhr am Samstagabend mit explosionsartigen Auspuffgeräuschen und quietschenden Reifen durch den Kölner Stadtteil Kalk und erwischte dabei fast eine Fußgängerin, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach einigen hundert Metern hätten die Beamten im Zivilfahrzeug die Fahrt des Rasers gestoppt.

«Der Auspuff ist so laut und knallt, das wollte ich einfach mal richtig hören - drum habe ich Vollgas gegeben», verteidigte sich der 21-Jährige nach Angaben der Polizei. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und er muss sich nun wegen illegalen Autorennens verantworten.