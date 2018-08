Droste-Nachlass bleibt und wird digitalisiert

Münster (dpa/lnw) - Der umfangreiche Handschriftenbestand der westfälischen Dichterin Annette von Droste-Hülshoff (1797 - 1848) bleibt als einer der wichtigsten literarischen Nachlässe Westfalens dauerhaft in Münster. Im Westfälischen Literaturarchiv des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe sollen die Dokumente der großen deutschen Schriftstellerin weiter erforscht und digitalisiert werden, wie der LWL mitteilte. Die Kooperation zwischen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz als Besitzerin, der Universität Münster und dem LWL wurde am Dienstag besiegelt. Bislang waren die Schriften in der Universitätsbibliothek in Münster aufbewahrt worden.

Der «Meersburger Nachlass» der bei Münster geborenen Literatin enthält Arbeitsmanuskripte und Reinschriften vieler der bekanntesten Gedichte von Annette von Droste-Hülshoff. Mit seiner Unterbringung im Literaturarchiv und der Digitalisierung könne der für die Forschung wichtige Zugang zu den Dokumenten dauerhaft gewährleistet werden, betonten die Beteiligten. Der für Westfalen identitätsstiftende Kulturschatz bleibe in der Region, sei aber gleichzeitig für die internationale Forscher sowie Schüler und Studenten einsehbar und nutzbar.