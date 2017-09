Köln. Die Polizei in Köln hat rund 50 Kilogramm Heroin im Wert von etwa 1,5 Millionen Euro sichergestellt. Die Lieferung in einem türkischen Lastwagen sei als Waschmittel deklariert gewesen, teilten die Beamten am Freitag mit.

Demnach waren am Donnerstag nach monatelangen Ermittlungen zwei in Köln lebende Männer und der 51 Jahre alte Lastwagenfahrer festgenommen worden, als dieser die Drogen übergeben wollte. Die beiden 46- und 50 Jahre alten Männer seien dringend verdächtig, bereits seit Jahren Heroin aus der Türkei nach Westeuropa geschmuggelt zu haben. Alle drei Verdächtigen sollten am Freitag vor den Haftrichter kommen. dpa