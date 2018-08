Dreijährige Radfahrerin von Auto angefahren: Schwer verletzt

Minden (dpa/lnw) - Ein dreijähriges Mädchen ist in Minden mit ihrem Fahrrad vom Radweg abgekommen und von einem Auto erfasst worden. Das Kind kam zu Fall und wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am frühen Sonntagmorgen sei der Vater mit seinen drei und fünf Jahre alten Kindern auf dem Radweg unterwegs gewesen, als das Mädchen plötzlich auf die Fahrbahn wechselte. Eine 57-jährige Autofahrerin habe sich auf gleicher Höhe befunden und die Dreijährige angefahren. Das Mädchen kam in ein Krankenhaus. Nach Einschätzung der Polizei hat der Fahrradhelm des Kindes Schlimmeres verhindert.

Bereits am Samstagabend war ein Neunjähriger in Gelsenkirchen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge war nahe einem Spielplatz auf einmal auf die Straße gelaufen.