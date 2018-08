Drei Verletzte nach schwerer Brandstiftung in Asylunterkunft

Coesfeld (dpa/lnw) - Beim Brand in einer Asylunterkunft in Coesfeld sind drei Menschen verletzt worden. Einer der Bewohner hatte in der Nacht zum Mittwoch einen Teppich und eine Matratze im Keller des Gebäudes angezündet, wie die Polizei mitteilte. Hintergrund sei ein Streit mit einem Mitbewohner gewesen.

Von den sechs in der Unterkunft gemeldeten Personen konnten alle das Gebäude rechtzeitig verlassen. Ein 25-jähriger Bewohner aus Syrien wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Bewohner wurden leicht verletzt. Der Brandstifter war am frühen Mittwochmorgen noch auf der Flucht.