Münster (dpa/lnw) - Nach ihrem Ausbruch aus dem Allwetterzoo in Münster sind drei Affen wieder wohlbehalten in ihr Gehege zurückgebracht worden. Die Polizei und Tierpfleger konnten die Tiere - eine Mutter mit Jungtier sowie einen weiteren erwachsenen Affen - am Donnerstag nach wenigen Stunden wieder einfangen, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Es handelt sich um Mantelaffen. Die Tiere seien nicht gefährlich für Menschen, allerdings hatte die Polizei dazu aufgerufen, die Tiere nicht selbst einzufangen.

#Münster die Mutter und Ihr Jungtier sind einfangen und wohlbehalten zurück im #Zoo!Ein dritter #Affe soll sich aktuell im Bereich der #SentruperStraße befinden.Fahrt vorsichtig und weicht nicht ruckartig aus.Nicht versuchen einzufangen.Lieber sofort bei uns oder beim Zoo anrufen pic.twitter.com/r52Xovtd7H — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 16. August 2018