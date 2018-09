Doucouré feiert Debüt nach mehr als zwei Jahren

Willingen (dpa) - Mehr als zwei Jahre nach seiner Verpflichtung hat Mamadou Doucouré sein erstes Spiel für den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach bestritten. Der im Sommer 2016 von Paris Saint-Germain verpflichtete Franzose wurde am Donnerstag in der 81. Minute beim 2:1 (2:0)-Sieg im Testspiel in Willingen gegen den Zweitligisten VfL Bochum eingewechselt. Wegen zahlreicher schwerer Muskelverletzungen hatte der inzwischen 20 Jahre alte Abwehrspieler bisher noch kein Spiel für die Borussia bestreiten können.

Nach längeren Pausen standen auch Nico Elvedi und Ibrahima Traoré erstmals wieder auf dem Platz. Gladbach gewann die Partie vor rund 2000 Zuschauern durch Tore von Tobias Strobl (5.) und Raffael (33.), für Bochum traf Lukas Hinterseer (51.).