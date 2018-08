Diebe stehlen 76 Warnbaken an der Autobahn 33

Bielefeld (dpa/lnw) - Diebe haben an der Autobahn 33 zahlreiche Warnbaken gestohlen. Die Polizei ermittelt nicht nur wegen des Diebstahls, sondern auch wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Verkehrsführung war laut Polizei für die Autofahrer ohne die Warnbaken zum Teil nicht mehr eindeutig zu erkennen. An den Anschlussstellen Bielefeld Zentrum und Künsebeck fehlten insgesamt 76 Baken, die inzwischen ersetzt wurden. Die Täter sollen sie in der vergangenen Woche oder bereits wenige Tage zuvor gestohlen haben. Die Diebe konnten bisher nicht ermittelt werden.