Diebe brechen mit Transporter Tür von Juweliergeschäft auf

Moers (dpa/lnw) - Mit einem Transporter haben Diebe am frühen Donnerstagmorgen die Tür eines Juweliergeschäfts aufgebrochen und Schmuck erbeutet. Die beiden Männer seien mit dem Transporter - vermutlich mit einem verstärkten Heck - in Moers (Kreis Wesel) rückwärts in die Schaufensterfront mit dem Eingang gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Durch die Wucht sei das Glas zerborsten, Nachbarn waren durch einen lauten Knall aus dem Schlaf geschreckt worden. Sie hatten beobachtet, wie zwei Männer in Sturmhauben das Geschäft mit zwei großen Taschen verließen und in ihrem gelben Transporter davonfuhren. Zum Wert der Beute und der Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.