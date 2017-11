Es ist Martinszeit und in der Region finden wieder etliche Umzüge statt. Ein Überblick.

In Düsseldorf ziehen in diesem Jahr 120 Martinszüge durch die Straßen. In Wuppertal-Vohwinkel wird der Brauch auch gefeiert, ebenso in Willich und Tönisvorst. Auch in Grevenbroich, Dormagen und Kaarst wird St. Martin gefeiert. In Krefeld gibt es in diesem Jahr 83 Martinszüge.

Rheinischer Sankt Martin soll Weltkulturerbe werden

Die Rheinische Tradition der Martinszüge soll immaterielles Kulturerbe der Unesco in Deutschland werden. Dazu haben zwei Martinsfreunde aus dem Kreis Viersen ihren Antrag bei der Unesco-Kommission eingereicht. Die Martins-Tradition mit Lichterumzug, St. Martin auf dem Pferd und den Weckmännern für die Kinder soll sich im 19. Jahrhundert speziell im Rheinland herausgebildet haben.Die Entscheidung soll Mitte nächsten Jahres fallen. red/dpa