Die Äpfel sind reif

Dormagen (dpa/lnw) - Die Äpfel sind reif. Im Rheinland hat die Haupterntezeit begonnen. Die etwa 300 Anbauer zwischen Emmerich im Norden und Meckenheim im Süden können allerdings weniger Äpfel von den Bäumen pflücken als in guten Jahren. Verglichen mit 2016 und 2015 falle die geschätzte Erntemenge um etwa 20 Prozent kleiner aus, teilte der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauern am Mittwoch in Dormagen mit. Allerdings ist die erwartete Ernte deutlich größer als voriges Jahr, als Fröste die Obstblüte vernichteten. Das Rheinland ist mit einer Fläche von 1800 Hektar das viertgrößte deutsche Apfelanbaugebiet.

Nach Angaben des Verbandes hatten die Apfelbauern mit dem heißen und trockenen Sommer zu kämpfen. Betriebe ohne Bewässerung könnten oft nur kleinere Äpfel ernten. Hagelnetze gehören inzwischen in vielen Betrieben zur Grundausstattung: Die dünnen Stoffe schützten die empfindlichen Früchte vor dem immer häufiger auftretenden Hagel. «Hagelnetze tragen gleichzeitig aber auch zum Schutz vor Sonnenbrand bei», erklärte der Provinzialverband.

Der Anbauverband bat um Verständnis für die Verwendung des dünnen Gewebes, obwohl der Anblick häufig als Verschandelung kritisiert wird. «Ohne geht es nicht», sagte ein Sprecher. Sie schützten vor extremen Witterungsereignissen.