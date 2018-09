DFB: Zweitligist VfL Bochum muss 1000 Euro Geldstrafe zahlen

Bochum (dpa) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) hat den Zweitligisten VfL Bochum zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt. Wie der Revierclub am Mittwoch mitteilte hätten laut Schiedsrichter-Bericht einige Zuschauer aus dem Bochumer Fan-Block beim Auswärtsspiel in Paderborn am 31. August Gegenstände auf das Spielfeld geworfen. Das wertete das Sportgericht als «unsportliches Verhalten».